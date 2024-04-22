Продать доллар можно в среднем по курсу 39,60 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 22 апреля, вырос на 15 копеек – до 40,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 15 копеек и составляет 43,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек – до 40,05 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 43,09 грн/евро (курс продажи – 42,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,79 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,38 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 10 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение 22-30 апреля валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: 39-40 грн/долл. и 42-43,5 грн/евро и 39-40 грн долл. и 41-43,5 грн/евро соответственно.

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