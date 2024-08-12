Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро – 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 12 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,35 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 45,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 грн, евро – по курсу 44,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен – 45,25 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 6 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,29 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи – 45,10 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,12 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,89 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек.

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