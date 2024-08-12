Продать доллар можно в среднем по курсу 40,90 грн, евро – 44,65 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 12 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,65 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,29 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи – 45,10 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,12 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 44,89 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 8 копеек.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, ближе к осени или в самом ее начале вполне вероятен постепенный рост курсов валют. Главное объективное обстоятельство – это усиление инфляции, что уже сказалось как на себестоимости продукции, так и на уровне потребительских цен.

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