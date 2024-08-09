Курс гривны к евро установлен на уровне 44,89 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,12 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,89 грн/евро, то есть гривна ослабла на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,13/41,16 грн/долл., евро - 44,90/44,93 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 41,29 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,19 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 8 копеек и составляет 45,20 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в пятницу, 9 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,25 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня не изменился и составляет 45,15 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ближе к осени или в самом ее начале вполне вероятен постепенный рост курсов. Ведь никак не обойти главное объективное обстоятельство - это усиление инфляции, что уже сказалось как на себестоимости продукции, так и на уровне потребительских цен.

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