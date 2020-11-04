Курс доллара снизился до 28,51 гривни, а курс евро - до 33,42 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 5 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,51 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,42 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2850,74 (4 ноября – 2860)

100 EUR – 3342,49 (4 ноября – 3348,06)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,46/28,48 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,35/33,37 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 4 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,60 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий