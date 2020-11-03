Курс гривни к евро ослаб до 33,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 4 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,60 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,48 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине дорожает доллар: курс в обменниках

Официальный курс

Нацбанк на 4 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,60 (3 ноября – 28,58)

100 EUR – 33,48 (3 ноября – 33,29)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,56/28,58 грн/долл., к евро – на уровне 33,41/33,43 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 3 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,58 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий