Национальный банк Украины на пятницу, 6 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,36 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,58 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
Нацбанк на 6 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 28,36 (5 ноября – 28,50)
100 EUR – 33,58 (5 ноября – 33,42)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,24/28,26 грн/долл., к евро – на уровне 33,45/33,47 грн/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на 5 ноября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,51 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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