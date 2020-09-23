Национальный банк Украины на четверг, 24 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте такжеУкраинцы не верят, что курс доллара может серьезно измениться
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,96 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2818,74 (23 сентября – 2820,59)
100 EUR – 3296,09 (23 сентября – 3311,51)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,23/28,25 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,98/33,00 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на среду, 23 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram