Курс гривни к евро укрепился до 33,12 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 23 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,12 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 23 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,20 (22 сентября – 28,20)

100 EUR – 33,12 (22 сентября – 33,19)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,19/28,21 грн/долл., к евро – на уровне 33,14/33,16 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 22 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий