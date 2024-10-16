Больше никакого рубля: НБУ откажется от расчета официального курса гривни к ряду валют

Отмечается, что список сократили до 44 валют мира.

Национальный банк Украины намерен отказаться от расчета официального курса гривни к некоторым валютам. В "черный список" всего попали более 10 валют, в том числе российский и беларуский рубли.

В НБУ сообщили, что в Украине используют два списка валют для расчета официального курса – ежедневный на 33 валюты и ежемесячный на 24 валюты.

Теперь же регулятор планирует сформировать одну ежедневную корзину, в которую войдут валюты первой группы классификатора и валюты страны, обеспечивающие не менее 95% товарооборота с Украиной.

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Таким образом, останутся лишь 44 валюты. Из валютной корзины исчезнут валюты Российской Федерации, Беларуси, Алжира, Бразилии, Армении, Доминиканской Республики, Ирака, Ирана, Марокко, Кыргызстана, Таджикистана, Туниса.

При этом перечень будут корректировать один раз в три года или чаще, если по этим валютам товарооборот с Украиной упадет ниже уровня 90%.

Российский рубль - последние новости

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Киев разорвал все отношения с Москвой. Действовали лишь отдельные договора. При этом российский рубль исчез из официального курса.

Кроме того, санкции США против России коснулись Московской биржи, из-за чего в торгах перестали использовать доллар и евро.

15 октября стало известно, что российский рубль движется к отметке 100 за доллар. При этом ослабление рубля уже не вызывает беспокойства и якобы пойдет на пользу бюджету РФ на фоне планов по увеличению расходов в 2025 году.

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