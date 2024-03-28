Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,53 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 28 марта, вырос на 5 копеек и составляет 39,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, снизился на 5 копеек и составляет 43,05 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,90 грн, евро – по курсу 42,05 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 16 копеек и составляет 39,53 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 12 копеек – до 39,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,00 грн/евро (курс продажи – 42,85 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 28 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,23 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 25 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

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