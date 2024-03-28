По операциям покупки безналичной валюты клиентами доля сделок в евро приблизилась к 50%.

Национальный банк может уже в скором будущем рассмотреть целесообразность перехода с доллара к евро в качестве основной валюты курсовой привязки гривни. Об этом говорится в сообщении по результатам первого с начала полномасштабного вторжения заседания Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины.

Отмечается, что валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по операциям покупки безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в скором будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", – говорится в сообщении.

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А на нынешнем этапе, как отметили внешние члены Совета оверсайта, участники рынка уже испытывают потребность в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,23 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 11 копеек, по сравнению со вчерашним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Так, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 25 копеек по сравнению с курсом среды.

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