Темпы роста резервов НБУ существенно замедлятся из-за запланированного замедления объемов международной помощи и роста спроса на валюту, отметили аналитики.

До конца 2023 года официальный курс гривни ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу 2024 года будет умеренно ослабляться до 41 грн/долл.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, аналитики по-прежнему считают, что высокий уровень международных резервов, поддержка международных партнеров, отказ от финансирования дефицита бюджета Нацбанком и стабилизация курсовых ожиданий создают предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений и возвращения к умеренной гибкости курса гривни к доллару уже в этом году.

"Мы ожидаем, что изменение валютно-курсовой политики может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключаем, что НБУ подождет до начала 2024 года. Мы также придерживаемся мнения, что на начальных этапах возвращения к довоенному режиму курсообразования Нацбанк будет держать курс под пристальным контролем, позволяя незначительные краткосрочные колебания в обе стороны", - говорится в прогнозе.

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Учитывая это, аналитики ожидают официальный обменный курс гривни на конец 2023 года на уровне 36,6-37,5 грн/долл., по сравнению с предыдущим прогнозом 39 грн/долл., и прогнозируют умеренное послабление до 41 грн/долл. до конца 2024 года.

Кроме этого, ожидается, что темпы роста резервов НБУ существенно замедлятся в ближайшие месяцы из-за запланированного замедления объемов международной помощи и роста спроса на валюту на межбанковском рынке. Такой рост спроса вызван сезонными факторами, последующей либерализацией валютных ограничений и снижением отдельных категорий экспорта зимой в результате очередных атак России на энергетическую инфраструктуру.

"Мы прогнозируем объем резервов НБУ на уровне $42 млрд на конец 2023 года и рост до $47 млрд на конец 2024 года", - добавили в Dragon Capital.

Курс валют в Украине - сейчас это стоит знать

В Украине с начала полномасштабной войны установлен фиксированный обменный курс гривни к доллару. Сейчас он составляет 36,57 грн/долл.

В дальнейшем планируется, что Национальный банк Украины постепенно будет переходить к большей гибкости обменного курса, что закреплено в Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию по требованию МВФ.

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