В первом квартале следующего года девальвация гривны может составить от 2,5% до 4%.

В первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривны могут происходить по аналогии 2024 года: после периодов ее ускорения стоит ожидать периодов "девальвационного затишья".

Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По прогнозу банкира, в первые месяцы года максимальный размер девальвации вряд ли будет выше 2-2,5% в месяц, но это возможно лишь в определенные этапы, связанные с объективными экономическими причинами.

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"Есть несколько версий, какой будет девальвация гривны в первые 3 месяца года. По разным оценкам она может составить от 2,5% до 4%. При этом фактический "размах" обесценивания гривны во многом будет зависеть от стратегии регулятора на валютном рынке", - отметил эксперт.

Он предположил, что в первом квартале рост курса доллара, как основной валюты, может составить в среднем 2 п.п. (около 0,8 грн). То есть, по словам Мамедова, не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 грн/долл. По его мнению, этот курсовой рывок в последующие месяцы может сойти на нет и курсовые изменения станут более медленными.

Мамедов считает, что по примеру 2024 года регулятор может применить стратегию "сглаживания", в соответствии с которой темпы роста курсов валют (прежде всего доллара США) могут быть умеренными и станут действенным средством для сдерживания инфляции.

"На валютном рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что сделает невозможным курсовую аритмию. Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения, а затем курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне", - отметил банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 24 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,99 грн/долл., то есть гривна ослабла на 11 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом доллара в Украине.

Курс доллара в "ПриватБанке" 24 декабря вырос на 15 копеек и составляет 42,35 грн за доллар. Курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

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