Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 декабря, вырос на 15 копеек и составляет 42,35 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал до 42,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 24 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом доллара в Украине. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,65 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 14 копеек.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составлял 42,35 грн/долл., а продать доллар можно за 42,26 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,30 грн/евро, а курс продажи - 44,10 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе официальный курс доллара не пересечет границу в 42 гривни, а основные колебания на межбанке будут происходить в пределах 41,6 - 41,9 гривни за доллар.

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