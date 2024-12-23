Поступление международной помощи позволяет поддерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне.

В Украине вырос спрос на валюту со стороны населения, что стало главным фактором дополнительного давления на обменный курс и привело к подорожанию доллара. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном Нацбанком.

Отмечается, что чистый спрос на валюту растет, учитывая восстановление экономики и оживление импорта. До сих пор смягчение части ограничений на движение капитала имело достаточно умеренное влияние на рынок, ведь более трети выплат за границу в результате либерализации компании осуществили, используя собственную валюту.

"В то же время осенью увеличился спрос на наличную валюту со стороны населения. Рост спроса является главным фактором дополнительного давления на обменный курс. Однако Национальный банк имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания", - пояснили в НБУ.

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Регулятор отмечает, что достаточный запас международных резервов сохранится, несмотря на значительные интервенции.

"Национальный банк в дальнейшем остается ключевым участником валютного рынка, а его интервенции - основным инструментом сбалансирования спроса и предложения на валюту", - говорится в документе.

По данным НБУ, поступление международной помощи позволяет поддерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на увеличение спроса на валюту. Так, с IV квартала прошлого года объем резервов превышает 100% уровень адекватности по критерию МВФ, а в конце 2024 года он ожидается близким к 120%. По прогнозу Национального банка, достаточность резервов по этому критерию постепенно будет снижаться, однако все равно будет превышать 100% и в течение 2025 года.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

К концу 2025 года инфляция в Украине может замедлиться до 7%, а курс доллара может вырасти до уровня в 45,7 гривни, говорится в макроэкономическом прогнозе инвестиционной группы ICU.

Аналитики считают, что после замедления инфляции во 2 полугодии 2024 года НБУ может быть более открытым к умеренной девальвации гривни. Однако специалисты прогнозируют, что темпы девальвации гривны в следующем году превысят 10%.

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