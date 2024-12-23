Курс гривны к евро установлен на уровне 43,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом доллара в Украине.

Относительно европейской валюты гривня также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,03/42,05 грн/долл., евро - 43,72/43,73 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 23 декабря вырос на 10 копеек и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро подорожал на 15 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

В Украине вырос спрос на валюту со стороны населения, что стало главным фактором дополнительного давления на обменный курс и привело к подорожанию доллара, говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном Нацбанком. Отмечается, что чистый спрос на валюту растет, учитывая восстановление экономики и оживление импорта.

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