Гривна в столичных обменниках ослабла до 37,70 гривен за доллар.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева на утро вторника, 24 мая, ослаб на 3,70 грн – до 37,70 грн/долл. по сравнению с предыдущим показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривны к евро ослаб на 3,50 грн - до 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36 грн за долл., евро-37,20 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам-ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

Директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский заявлял, что в связи со снятым ограничением Национальным банком на установку курса гривны к иностранным валютам во время электронных расчетов, курс в банках может достичь 37 гривен.

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