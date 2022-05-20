Также регулятор временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов.

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Кроме того, Нацбанк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор). Отмечается, что это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины.

"Граждане и в дальнейшем будут иметь возможность снимать за рубежом наличные деньги с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тысяч грн. Изменения также не касаются использования платежных карточек за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг – большинство из них можно осуществлять без ограничений", - сказано в сообщении.

Регулятор также запретил банкам проводить операции, которые нарушают введенные центробанком ограничения или способствуют или могут способствовать их предотвращению. Кроме того, банкам временно запрещено переводить средства с целью предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений); предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте; менять валюту выполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), из иностранной валюты в гривну.

"Соответствующие изменения также призваны ограничить возможности для непродуктивного оттока капитала и сохранить золотовалютные резервы на достаточных уровнях", - отметили в НБУ.

Как сообщалось, дальнейшее продолжение войны в Украине повлияет на отечественный валютный рынок эксперты рассматривают два возможных сценария: девальвация гривны или наоборот, ревальвация.

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