В случае если банк будет признан неплатежеспособным, его вкладчики получат свои средства в полном объеме.

В случае, если на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины банк будет признан неплатежеспособным, его вкладчики физические лица получат свои средства в полном объеме.

Об этом в колонке для НВ Бизнес сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

"В период кризисной турбулентности граждане больше всего нуждаются в чувстве уверенности. И именно эту уверенность вкладчикам банков должна дать инициатива президента о введении 100% возмещения по вкладам на период действия военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены. Соответствующие изменения уже внесены в законодательство и вступили в силу с 13 апреля 2022 года", - отметила Рекрут.

Она также подчеркнула, что это очень непростая и беспрецедентная для нашего государства мера.

"В случае если сегодня банк будет признан неплатежеспособным, его вкладчики физические лица получат свои средства в полном объеме. Это очень непростая и беспрецедентная для нашего государства мера, которая, между тем, неоднократно использовалась в мировой практике", - отметила Рекрут.

Она также напомнила, что эта мера была применена во время глобального кредитного кризиса.

"Эта мера была применена во время глобального кредитного кризиса 2008 года в Ирландии, Дании, Исландии и Германии. В течение кризисного периода (в некоторых странах — до 24 месяцев) гарантировался возврат 100% суммы депозитов физлиц. По завершению кризиса — страны возвращались к своим гарантированным ограничениям. Кстати, этот принцип заложен и в нашем законодательстве — через три месяца после прекращения или отмены военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн", - отметила Рекрут.

Война в Украине:

24 февраля началось полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины.

Национальный банк с начала полномасштабного вторжения купил у Министерства финансов военных облигаций на 100 млрд грн для финансирования расходов государственного бюджета.

16 мая в Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной несмотря на войну.

Вас также могут заинтересовать новости:

Украина ведет переговоры о получении $11 миллиардов международной помощи

В НБУ сказали, Когда отменят курсовые ограничения

Курс доллара уже на 15% выше официального: эксперты рассказали, что будет с гривной