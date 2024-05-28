Разброс курсов в кассах банков и в обменниках финкомпаний будет отличительной особенностью этой недели, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 31 мая в банках будет находиться в пределах коридора от 39,50 до 40,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 39,70 до 40,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 42,40 до 44,30 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 43,20 до 44,25 грн/евро, уверен эксперт.

"НБУ вынужден будет практически ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. От его оперативности и объемов интервенций во многом будет зависеть курсовой тренд на межбанке. Если на межбанке котировки доллара будут в пределах коридора 39,80 - 40,45 грн/долл., то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро в этот период будет в пределах коридора от 42,86 до 44,05 грн/евро", - отметил эксперт. Видео дня

При этом Козырев добавил, что, учитывая достаточно высокие уровни колебаний межбанка и выросшие валютные риски, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20-35 копеек по доллару, а по евро - в пределах от 20 до 40 копеек.

"Часть сетей обменников продолжит придерживаться тактики широких спредов в пределах до 70 копеек - 1 гривны как по доллару, так и по евро. Курс наличного евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка на этой неделе… Из-за "разогрева" наличного валютного рынка значительный разброс курсов в кассах банков и в обменниках финкомпаний будет отличительной особенностью этой недели", - подытожил аналитик.

Курс доллара в Украине 28 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,30 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 18 копеек.

А официальный курс НБУ по евро установлен на уровне 43,76 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек.

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