Курс евро установлен на уровне 43,76 грн.

Национальный банк Украины установил на вторник, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,30 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 18 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,76 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,29/40,31 грн/долл., евро – 43,72/43,74 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 27 мая, вырос на 15 копеек – до 40,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,95 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар 27 мая подорожал на 23 копейки и составляет 40,49 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 44,05 грн/евро (курс продажи – 43,90 грн/евро).

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