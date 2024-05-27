Экономисты считают, что падение гривны ускорится.

Эксперты считают, что гривна до конца недели продолжит дешеветь. Девальвации гривни будут способствовать факторы, связанные с финансовую поддержку со стороны Запада.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что сейчас ощущаются негативные последствия полугодовой задержки военной помощи со стороны США.

"Финансовая логика проста: вместо выплаты денежного содержания военным, власти Украины были вынуждены покупать оружие и патроны для сдерживания российского нашествия. В госбюджете образовалась "дыра" в 200 млрд грн, для "латания" которой нужны дополнительные средства, потому что западную помощь использовать для этого мы не можем. Поэтому власть готовит увеличение налогов, в частности НДС и военного сбора. Это приведет к росту инфляции, потому что за все заплатит потребитель. тренд, наличный доллар подорожает выше 40,50 грн в продаже. То, что Нацбанк установил официальный курс более 40 грн за доллар, ускорит тренд на падение гривны", - отметил экономист.

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При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс свыше 40 гривень за доллар выгоден государству.

"Увеличить поступления в госбюджет от внешнеэкономической деятельности и номинированных в валюте сборов нужно, нерезидентам валюту под дивиденды и для выплаты процентов по внешним кредитам дороже продать нужно. Импорт тормозить надо. Можно еще найти причины. Но в "гибком управлении" курсом только НБУ ставит финальную точку в выборе тенденции и точки остановки", - объяснил аналитик.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что спрос на валюту скоро пойдет на спад, соответственно подешевеет и доллар.

"Стоит подождать несколько недель - и снова будем иметь курс на наличном рынке ниже 40 грн/доллар", - подытожил эксперт.

Курс валют 28 мая - данные НБУ

Национальный банк Украины установил на вторник, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,30 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 18 копеек.

Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,76 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек.

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