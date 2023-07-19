Спрос на иностранную валюту со стороны населения заметно сократился, отметила эксперт.

До конца текущей недели (до 23 июля) курс доллара в Украине при продаже будет колебаться в диапазоне 36,9-37,30 грн/долл, а при покупке - 36,1–37,1 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

"Значительного потенциала для снижения курса сейчас немного - наличный курс очень близок к котировкам МВРУ, так что банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Но небольшая коррекция все же возможна", - отметила она.

По словам банкира, на прошлой неделе спрос на иностранную валюту со стороны населения заметно сократился:

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"Уже традиционно разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. Но при этом негативное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физлица покупали на 8–10 миллионов долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 миллионов долларов".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 18 июля

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 18 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,80 грн/евро.

И курс доллара в "ПриватБанке" тоже остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс евро подорожал на 10 копеек - до 41,70 грн/евро.