Ситуация на валютном рынке может измениться после 27 июля.

Наличный курс доллара в Украине до конца текущей недели (с 17 до 23 июля) вряд ли сильно изменится, значительные колебания в указанный период не ожидаются, передает ТСН.

Вместе с тем отмечается, что нынешняя стабильность не может быть долгой по причине того, что 27 июля должно состояться важное заседание правления НБУ. На этом заседании обсудят макроэкономические вопросы, которые могут повлиять на курс.

Аналитики выделяют два основополагающих фактора, которые способны спровоцировать колебания курса. Речь идет об отмене фиксированного курса доллара и о снижении учетной ставки.

Видео дня

"Эти меры предусмотрены новой стратегией НБУ, которая была принята в мае 2023 года с учетом влияния российской агрессии на украинскую финансовую систему. Но неизвестно, когда они станут реальностью", - отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 17 июля

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 17 июля укрепился на 3 копейки - до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составил 41,80 грн/евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 17 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс евро подорожал на 10 копеек - до 41,60 грн/евро.