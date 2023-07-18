Продать доллар в среднем можно по курсу 36,73 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 18 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,73 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара в "ПриватБанке" 17 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс евро в банке тогда подорожал на 10 копеек – до 41,60 грн/евро.

Видео дня

По данным инвестгруппы ICU, из-за максимальной приближенности курса к официальному возможности для дальнейшего укрепления наличного курса гривни практически исчерпаны.

Наличный курс доллара в Украине до конца текущей недели (с 17 до 23 июля) вряд ли сильно изменится, значительные колебания в указанный период не ожидаются, отмечают эксперты. Вместе с тем отмечается, что нынешняя стабильность не может быть долгой из-за того, что 27 июля должно состояться важное заседание Правления НБУ. На этом заседании обсудят макроэкономические вопросы, которые могут повлиять на курс.

Вас также могут заинтересовать новости: