Курс евро сегодня составляет 41,70 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 18 июля, остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 10 копеек – до 41,70 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,74 грн. продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,70 грн/евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 18 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,80 грн/евро.

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На прошлой неделе курс гривни в системно важных банках изменился всего на 1-2 копейки и остался на уровне 36,6-37,4 грн/долл., а дисбаланс между покупкой и продажей валюты на прошлой неделе уменьшился, способствуя уменьшению интервенций НБУ.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе на наличном валютном рынке будет наблюдаться подобная прошлогодней ситуация: так, наличный курс гривны будет находиться в рамках 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро. По словам эксперта, разница между курсом покупки и продажи сохранится в пределах 0,15-0,25 грн, а ежедневные колебания составят 0,1-0,3 грн.

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