Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 45,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 30 сентября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 46,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,80 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 10 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,47 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 6 копеек и составляет 46,45 грн/евро (курс продажи - 46,30 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 30 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,17 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,95 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

Как прогнозировал аналитик Алексей Козырев, курс доллара в Украине в воскресенье, 29 сентября, в большинстве работающих обменников финкомпаний и отделений банков должен был находиться в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,40 грн/долл. и продажа от 41,45 до 41,65 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: