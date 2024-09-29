Украинцы продолжают активно "затариваться" валютой, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 29 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,40 грн/долл. и продажа от 41,45 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курса евро на наличном рынке будет колебаться в пределах коридора: прием от 46,10 до 46,30 грн/евро и продажа от 46,35 до 46,65 грн/евро, добавил эксперт.

По его словам, украинцы продолжают активно "затариваться" валютой как на карты в пределах установленных Нацбанком месячных лимитов, так и скупая валюту в пунктах обмена валюты.

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Аналитик прогнозирует, что большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота", а уровень спреда будет колебаться в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро.

Крус доллара в Украине - прогноз банкира

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что ситуация на валютном рынке в октябре станет важной для понимания, с какими показателями завершит текущий год и с каким курсом доллара Украина войдет в 2025 год.

По его прогнозу, коридоры валютных изменений на следующей неделе будут такими: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

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