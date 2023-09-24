Эксперт спрогнозировал, стоит ли опасаться резких скачков.

В большинстве обменников украинских финкомпаний курс доллара в воскресенье, 24 сентября, не продемонстрирует каких-либо резких скачков. Он будет колебаться в пределах коридора: прием от 37,50 до 38,00 грн/долл. и продажа от 38,10 до 38,40 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, превалирующая часть обменников постарается держать тренд на "дорогую" валюту, но это не значит, что от них стоит ожидать какое-то особое "вздергивание" курса.

Делая прогноз по евровалюте на 24 сентября, эксперт отметил, что курс евро в обменниках будет находиться в пределах: прием от 40,20 до 40,70 грн/евро и продажа от 41,20 до 41,50 грн/евро.

Видео дня

По наблюдениям Козырева, несмотря на превышении покупки валюты населением над ее объемами сдачи, особого ажиотажа по покупке валюты нет: "Причина - недавние послабления Нацбанка в виде разрешения покупки валюты населению на карты в пределах до 50 тысяч гривень в эквиваленте, и по покупке долларов и евро на 3-месячные валютные депозиты до 200 тысяч гривень в эквиваленте. Они сняли часть повышенного спроса на наличном сегменте рынка".

Курс доллара в Украине - прогноз на октябрь

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, курс доллара в октябре будет зависеть от нескольких важных факторов. Вместе с тем, по его прогнозу, курсовой коридор будет находиться в достаточно привычных для последнего времени пределах.

Среди главных факторов, которые могут как положительно, так и негативно повлиять на валютный рынок, банкир выделил, в частности, эффективные действия НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением и воплощению стратегии по дальнейшей либерализации валютного рынка.

Вас также могут заинтересовать новости: