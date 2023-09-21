По всем признакам курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.

В следующем месяце наличный валютный рынок будут формировать несколько важных факторов, однако по всем признакам курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Банкир выделил главные факторы, которые могут как положительно, так и при определенных обстоятельствах негативно повлиять на валютный рынок. Среди них, в частности, эффективные действия НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением и воплощению стратегии по дальнейшей либерализации валютного рынка.

"Мы предполагаем, что курс будет колебаться в рамках 37,5-40 грн/$ и 40-43 грн/€. В то же время разница между курсом покупки и продажи составит до 0,3-0,4 грн, а ежедневные колебания не превысят 0,3-0,5 грн", - сказал он.

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Как отметил Лесовой, возвращение к плавающему курсу валют - самое главное изменение, которое может произойти в октябре. Поэтому наличный рынок на такое изменение конъюнктуры может отреагировать мгновенно: эксперт предполагает, что курс может несколько вырасти (в пределах 5%), но постепенно вернется в рамки указанного коридора.

Также на валютный курс будет влиять развитие экономики на фоне позитивных экономических прогнозов: как крупного бизнеса, так и МСБ, в том числе и через участие предпринимателей в государственной льготной программе кредитования "5-7-9".

"Активность бизнеса - это дополнительные поступления в бюджет страны. В то же время снижение учетной ставки до 20% и воплощение тенденции к снижению ставок по основным кредитным и депозитным банковским продуктам будет стимулировать граждан к более активному привлечению к кредитованию и размещению средств на депозитах (так как "чистая" прибыль с депозитов в зависимости от срока вклада остается достаточно высокой - до 6%)", - отметил Лесовой.

Другой фактор влияния на курс - международная финансовая поддержка Украины. По словам банкира, ежемесячно нам крайне важно получать достаточно средств для погашения части расходов госбюджета и накопления достаточного объема международных резервов (потребность в привлеченных средствах оценивается на уровне 3-3,5 млрд долл ежемесячно). Важность международной финподдержки трудно переоценить, ведь за 6 месяцев текущего года сумма поступлений составила более 49% от всех поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Также эксперт отметил, что в преддверии отопительного сезона резко возрастают риски повреждения энергосистемы и возникновения перебоев с энергоснабжением.

"Понимаем, что отсутствие электроэнергии скажется почти на всех сферах экономики, а затем станет дополнительным обстоятельством, которое будет давить на наличный курс", - сказал Лесовой.

Таким образом, в преддверии отопительного сезона октябрь может стать одним из ключевых месяцев на валютном рынке, прогнозирует он.

"Однако, рынок склонен к довольно оптимистичным ожиданиям. Именно поэтому, курсовые колебания будут скорее в "привычном" диапазоне - 37-38, 5 грн/$ и 40-42 грн/€", - резюмировал эксперт.

Ослабление валютных ограничений

16 сентября Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений для улучшения работы наличного сегмента валютного рынка и увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за рубежом для военных.

В частности, регулятор расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. В соответствующий перечень добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Ранее НБУ разрешил продавать населению безналичную валюту в пределах 50 тыс. грн в месяц в одном банке, а также увеличил со 100 до 200 тыс. грн.

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