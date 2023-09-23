Особого "вздергивания" курса опасаться не стоит, уверен аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников на выходных, 23 и 24 сентября, будет находиться в пределах коридора: прием от 37,50 до 38,00 грн/долл. и продажа от 38,10 до 38,40 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается того, каким будет курс евро в Украине в эти дни, то, как отметил эксперт, в обменниках финкомпаний он будет колебаться в пределах: прием от 40,20 до 40,70 грн/евро и продажа от 41,20 до 41,50 грн/евро.

"Хотя большинство обменников в эти выходные и постарается поддержать тренд на "дорогую" валюту, особого "вздергивания" курса от них ждать не стоит. Формат работы "с оборота" останется для обменников главным, что не подразумевает огромных спредов между покупкой и продажей валюты", - отметил аналитик.

По его прогнозу, спред на выходных в большинстве обменников финкомпаний составит по доллару - от 20−25 копеек до максимум 30−35 копеек, а по евро - в пределах от 20−30 копеек до максимум 1 гривни.

"В целом же, в текущей ситуации особой угрозы быстрого взлета курса нет, что позволяет потенциальным покупателям валюты относительно спокойно подбирать наиболее приемлемые для них условия", - подытожил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Украины курс гривни к доллару 22 сентября укрепился на 24 копейки - до 38,30 грн за доллар. Относительно евро курс гривни укрепился на 25 копеек и составил 41,25 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 22 сентября подешевел на 10 копеек - до 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составил 41,15 грн за евро.

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