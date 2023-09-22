Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро - 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 22 сентября, укрепился на 24 копейки – до 38,30 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 25 копеек и составляет 41,25 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,50 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне у "ПриватБанка" вчера, 21 сентября, подешевел на 20 копеек – до 38,10 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 35 копеек и составляет 41,15 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, с 25 сентября по 1 октября, на наличном валютном рынке ожидается достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация. Так, коридор курсовых колебаний ожидается на уровне 38,70-39,00 грн/долл и 41,7-42 грн/евро.

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