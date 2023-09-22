Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 22 сентября, подешевел на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,15 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 40,49 грн.

Курс валют в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 22 сентября, укрепился на 24 копейки – до 38,30 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 25 копеек и составляет 41,25 грн за евро.

Как прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в следующем месяце курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.

По словам эксперта, курс будет колебаться в рамках 37,5-40 грн/$ и 40-43 грн/€. В то же время разница между курсом покупки и продажи составит до 0,3-0,4 грн.

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