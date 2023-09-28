Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,15 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 28 сентября, укрепился на 5 копеек – до 38,25 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 40,90 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,15 грн за евро.

Курс валют в Украине

По состоянию на 27 сентября сообщалось, что гривня наращивает позиции. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 27 сентября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 10 копеек и составляет 41,00 грн за евро.

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Экономист объяснил, от чего будет зависеть курс валют в следующем году. Так, по словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, колебания валютного курса в Украине напрямую зависят от объемов макрофинансовой помощи от партнеров, и такая тенденция продолжится и в следующем году. Эксперт подчеркнул, что, если поступление такой финансовой помощи не будет регулярным, это сразу скажется на курсе валют на украинском рынке.

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