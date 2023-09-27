На украинский валютный рынок сейчас сильно влияет финансовая помощь других стран.

Колебание валютного курса в Украине напрямую зависят от объемов макрофинансовой помощи от партнеров. Такая тенденция продолжится и в следующем году.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он подчеркнул, что если поступление такой финансовой помощи не будет регулярным, это сразу скажется на курсе валют на украинском рынке.

Однако, по словам Пендзина, от финансовой помощи миру зависит не только валютный курс.

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"В США уже начались предвыборные гонки. У других наших партнеров также есть некоторые внутренние проблемы. Поэтому нерегулярная финансовая помощь приведет к тому, что Национальный банк Украины вместе с Минфином вынуждены будут искать где-то средства для социальных выплат. Это будут либо облигации внутреннего государственного займа, либо будем печатать деньги. Так, как это уже было в 2022 году, когда напечатали более 400 млрд. Если это произойдет, то курс конечно изменится. Если же макрофинансовая помощь от наших партнеров будет приходить вовремя, то курс останется неизменным", – подчеркнул экономист.

Курс валют в Украине

По состоянию на утро 27 сентября в обменниках банков наличный курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек – до 38,30 грн за доллар. В то же время курс евро составлял 41,05 грн за евро.

Тем временем Национальный банк Украины планирует вернуться к плавающему курсу валют. Регулятор предупредил, что такой переход произойдет не сразу – для начала будет введен режим гибкого курса.

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