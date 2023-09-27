Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 27 сентября, укрепился на 5 копеек – до 38,30 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 41,05 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,30 грн за евро.

Курс валют в Украине

26 сентября "ПриватБанк" обнародовал свежий курс: курс наличного доллара к гривне подешевел на 10 копеек – до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 5 копеек и составил 41,10 грн за евро.

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По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе ситуация на наличном рынке будет зеркальной к предыдущей неделе: коридор колебаний будет на уровне 38,70-39,00 грн/$ и 41,7-42 грн/€.

По всем признакам, по мнению эксперта, на этой неделе на наличном рынке ситуация будет достаточно ровной, без особых неожиданных событий. По его словам, на оптимизм рынка будут влиять два важных фактора: возвращение к более или менее системной международной финансовой помощи Украине и создание военно-политических условий для осуществления экспорта агропродукции без участия страны-агрессора.

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