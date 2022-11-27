Курс гривни к евро сегодня составляет 41,30 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 10 копеек - до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек - до 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Официальный курс доллара в Украине на сегодня и важные нововведения НБУ - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

21 июля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин спрогнозировал средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

Позже в инвестиционной компании Dragon Capital сообщили, что Нацбанк может держать официальный курс доллара неизменным до конца третьего квартала 2023 года, когда ожидают завершение горячей фазы войны с РФ.

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