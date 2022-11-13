Курс гривни к евро сегодня составляет 40,85 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня не изменился и составил 40,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни подешевел на 5 копеек - до 40,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

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Напомним, днем ранее, 12 ноября курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек - до 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни подешевел на 40 копеек - до 40,90 грн/евро.

Курс валют в Украине - что происходит

Как сообщал УНИАН, в первый день полномасштабного вторжения России 24 февраля Национальный банк зафиксировал официальный курс гривни к доллару на уровне 29,25 грн.

А уже 21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни сразу на 25% – до 36,57 грн/долл. Нацбанк объяснил свое решение тем, что сдерживать курс на уровне 29,25 было слишком дорого для золотовалютных резервов Украины.

Эксперты считают, что до конца этого года курс доллара в Украине останется на текущем уровне благодаря финансовой поддержке стран-партнеров, которая перекрывает нехватку валюты по экспорту-импорту.

Аналитики также отмечают, что в ближайшее время на курс доллара в Украине будут влиять несколько факторов среди них – ситуация на южном направлении фронта. Однако давить на национальную валюту, скорее всего, будет "зерновой коридор".

В проекте государственного бюджета на 2023 год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни в 42,2 грн/долл., а в конце следующего года чиновники ожидают, что он вырастет до 45,8 грн/долл.

Эксперты также ожидают в следующие 12 месяцев дальнейшее ослабление курса гривны. Большинство опрошенных бизнесменов считают, что курс доллара в Украине за 12 месяцев перевалит за 44 гривни.

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