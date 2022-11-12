Хорошие новости с юга Украины положительно повлияют на курс национальной валюты. уверен экономист.

В ближайшее время на курс доллара в Украине будут влиять несколько факторов, среди них – ситуация на южном направлении фронта.

Как заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, если с Херсонского направления продолжат поступать хорошие новости, то у гривни есть шанс на еще большее укрепление, пишет "Обозреватель".

"Мы видим, что ситуация на фронте развивается так, что у нас могут быть положительные новости, а это может положительно влиять на ожидания, а соответственно и на желание людей покупать валюту. То есть, если не изменятся очень хорошие новости с Южного фронта, то можем иметь дальнейшее укрепление", – отметил эксперт.

Давление же на национальную валюту, скорее всего, будет оказывать "зерновой коридор", убеждены экономисты.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 11 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 11 ноября курс гривни к доллару сегодня укрепился на 5 копеек – до 40,60 грн/долл. Относительно евро курс гривны подешевел на 30 копеек - до 40,50 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,15 грн за долл., а евро – 39,50 грн за евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 15 копеек – до 40,25 грн/долл. Курс евро к гривне стал дороже на 40 копеек – 40,30 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн за долл., евро – 39,30 грн за евро.