Курс гривни ослаб и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 5 копеек - до 40,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни подешевел на 40 копеек - до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,99 грн за долл., евро - 39,77 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы экспертов

По прогнозам экспертов, курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

Аналитики говорят, что в ближайшее время на курс доллара в Украине будут влиять несколько факторов среди них – ситуация на южном направлении фронта.

Как сообщал УНИАН, в следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривни. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

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