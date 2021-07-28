Курс гривни к евро укрепился до 31,70 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 29 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,70 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2686,28 (28 июля – 2690,6)

100 EUR – 3170,21 (28 июля – 3178,14)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,89/26,91 грн/долл., к евро - на уровне 31,75/31,78 грн/евро.

Курс на 29 июля:

Национальный банк Украины на среду, 28 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий