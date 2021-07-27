Курс гривни к евро укрепился до 31,78 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 28 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,78 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеНа этой неделе в Украине изменился курс доллара: обменники

Официальный курс:

100 USD США – 2690,6 (27 июля – 2698,05)

100 EUR – 3178,14 (27 июля – 3180,87)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,86/26,88 грн/долл., к евро - на уровне 31,69/31,72 грн/евро.

Курс на 27 июля:

Национальный банк Украины на вторник, 27 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий