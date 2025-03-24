Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 24 марта, подорожал на 6 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался неизменным и составляет 45,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 44,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 марта, остался на отметке 45,46 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 24 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,98 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в течение 24-30 марта ситуация на валютном рынке не будет угрожающей: курсовые колебания будут оставаться минимальными, а курсовые показатели мало чем будут отличаться от нескольких предыдущих недель.

В свою очередь председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что во втором квартале ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной.

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