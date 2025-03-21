Курс гривни к евро установлен на уровне 44,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,98 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/долл., а евро - 44,99/45,01 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара утром составляла 41,55 грн/долл., а продать его можно было по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках - 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 3 копейки и составил 41,69 гривни за доллар. Курс евро тоже снизился - 45,45 гривны за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,09 гривни, а евро - по курсу 44,45 гривни за единицу.

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