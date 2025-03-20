С начала года и до июля официальный курс доллара потенциально вырастет максимум на 1,8%.

Во втором квартале ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной.

По словам председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, монетарные меры НБУ, влияющие на "прочность" гривни, снизят спрос на валюту, а затем Нацбанк может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

"Во втором квартале ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой: Нацбанк будет следить за рынком, а принятые монетарные меры вместе с действующей стратегией "управляемой гибкости" могут минимизировать текущие курсовые колебания", - рассказал эксперт.

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Кроме монетарных изменений и эффективности режима управляемой гибкости, важным фактором, который может сказаться на валютном рынке, как считает банкир, является колебание курса доллара вместе с повышением роли других надежных валют (например, швейцарского франка или британского фунта стерлингов) и ситуативная переориентация инвесторов на рынок драгоценных металлов, цены на котором достигли исторических максимумов.

"Введение новых пошлин США может стать причиной ситуативного ослабления доллара. Однако стоит отметить, что ни доллару, ни евро не грозит системный обвал, ведь эти валюты есть и будут достаточно прочными, а их стоимость подкреплена ролью США и ЕС в мировой экономике, - рассказал Мамедов.

Он ожидает, что во втором квартале коридор валютных изменений официального курса составит в среднем 41,8-42,8 грн/долл. Поэтому с начала года и до июля официальный курс доллара потенциально вырастет максимум на 1,8%.

Председатель правления "Глобус Банка" отметил, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию на фронте и перспективы завершения войны. Кроме того, коварство врага безгранично, что изрядно усложняет анализ причиненного ущерба для общества, экономики, инфраструктуры и т.д.

"Вместе с тем, опираясь на текущую ситуацию, можем несколько успокоить граждан: сейчас отсутствуют причины, которые могли бы заставить их сломя голову бежать и скупать доллары или евро. Не забывайте, что НБУ, как основной игрок на валютном рынке, проводит достаточно взвешенную и эффективную политику, и в случае необходимости готов оперативно вмешаться, принять необходимые меры, которые сделают невозможным любые стремительные и негативные явления", - подчеркнул он.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 20 марта подорожал на 1 копейку и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 45,65 гривни за евро.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до 21 марта включительно в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,80 грн/долл.

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