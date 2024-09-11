Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 11 сентября, вырос на 3 копейки и составляет 41,38 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,78 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 45,87 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 11 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,38 грн/евро, то есть гривна осталась на предыдущем уровне.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет работать над большей гибкостью курса гривны к доллару после соглашения с МВФ.

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