Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 45,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 11 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и, как и вчера, составляет 45,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,30 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 11 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 45,38 грн/евро, то есть гривна осталась на предыдущем уровне.

Финансовые эксперты считают, что сейчас благоприятное время для покупки наличной валюты. Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский отметил, что следует разделить сбережения и треть хранить в гривне на депозитах, а остальные средства - в долларах и евро. А финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что валютные ОВГЗ, в отличие от валютных депозитов, приносят хоть какую-то прибыль в условиях относительной стабильности курса.

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