Курс гривны к евро установлен на уровне 45,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 11 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, не изменила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 45,38 грн/евро, то есть гривна осталась на предыдущем уровне.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,18/41,20 грн/долл., евро - 45,42/45,43 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,70 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,75 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,90 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,38 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,30 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро, а курс продажи - 45,73 грн/евро.

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