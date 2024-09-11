Андрей Пышный отметил, что курс и далее будет выполнять функцию поглотителя шоков.

Украина и МВФ достигли соглашения относительно выделения 1,1 миллиарда долларов. Национальный банк Украины будет работать над большей гибкостью курса гривны к доллару.

"Обменный курс и далее будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", - сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По его словам, политика Нацбанка в сочетании с управляемой гибкостью должны предотвратить чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

Видео дня

"Двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию", - подытожил Пышный.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,70 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,75 до 41,60 грн/долл.

При этом он отметил, что курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00−41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: